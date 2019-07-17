حميد: وحيد إسماعيل ابن الوصل وسنكرمه بعد اعتزاله

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل المرحلة الأولى من استعداداته للموسم الجديد 2019-2020، من خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس الأول في ملعبه الرئيسي في استاد زعبيل، ويتواصل برنامج الإعداد الداخلي للوصل يومياً بملعب النادي، حتى موعد مغادرة بعثة الفريق إلى محطة الإعداد الخارجية في دولة النمسا التي تشهد المرحلة الثانية من برنامج المعسكر الإعدادي، والتي تستمر لمدة 27 يوماً، وتحديداً خلال الفترة من 22 يوليو الحالي حتى 18 أغسطس المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية الأولى التي جرت تحت إشراف الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الأصفر مشاركة 24 لاعباً بمن فيهم المنضمون حديثاً، وبوجود حميد يوسف عضو مجلس الإدارة مدير الفريق الأول لنادي الوصل، كما شهدت بداية عمل الألماني توماس نوبرت مدرب اللياقة الجديد، والذي سبق له العمل مع ريجيكامب خلال توليه الأمور الفنية لنادي الهلال السعودي في وقت سابق.

وغاب البرازيلي فابيو دي ليما عن التدريب الأول بعد أن تأخرت عودته من بلاده، بينما عاد مواطنه يلتون سواريز أمس إلى دبي، وسيلتحق بالفريق مساء اليوم، كما يغيب عن تحضيرات «الفهود» ثنائي المنتخب الوطني الأول علي سالمين وعلي صالح، ورباعي المنتخب الأولمبي عبدالله جاسم وفارس خليل ومحمد علي كيدي وعبدالله مال الله، بجانب غياب الحارس سلطان المنذري ولاعب المحور محمد سرور اللذين يخضعان لمرحلة الاستشفاء من الإصابة والتأهيل تحت إشراف مركز (فيفا) الطبي، ومن المنتظر عودتهما إلى صفوف الفريق في شهر أكتوبر المقبل.

وسبقت تحضيرات «الإمبراطور» الإعلان عن ضم الإكوادوري فيرناندو جايبور رسمياً، ليكون اللاعب الرابع المكمل لعقد اللاعبين الأجانب في صفوف الوصل، كما تم الكشف عن التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي ناتان فيليبي، الذي سيتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين.

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من جانبه، أشاد حميد يوسف بانضباط اللاعبين والتزامهم بالموعد المحدد للانضمام لصفوف الفريق منذ اليوم الأول المعلن للتجمع، مبيناً أن غياب فابيو ليما جاء بسبب تأخر عودته من البرازيل، فيما وصل مواطنه ويلتون سواريز وسينضم اليوم إلى التدريبات، كاشفاً عن رغبة الإمبراطور في تقديم موسم قوي بعد إضافة 6 لاعبين من المواطنين في مختلف المراكز، إضافة إلى الأجانب الجدد الذين سيكون لهم التأثير الفني الجيد على تشكيلة الفريق الأصفر.

وأكد يوسف احترام نادي الوصل للاعب وحيد إسماعيل القائد السابق للفريق الأصفر الذي تحول إلى اللعب في صفوف عجمان اعتباراً من الموسم الجديد، وقال: «وحيد إسماعيل ما زال يعتبر ابناً للنادي ونتمنى له التوفيق في مشواره الجديد، ولن ننسى تكريمه حينما يعلن اعتزال كرة القدم، كنا ننتظر منه أن يأتي للنادي لمناقشة العرض الذي قدمناه إليه من أجل تجديد تعاقده وطلبنا منه التفكير ولكنه لم يأت ولم يتصل بنا».

وعن مصير البرازيلي رونالدو مينديز بعد خروجه من القائمة الرسمية للفريق، قال: «استبعاد مينديز جاء بناءً على التقرير الطبي بعد أن أجرى العملية، وهو ما زال لاعباً بنادي الوصل وعقده مستمر معنا ونترقب وصوله اليوم لمناقشة حالته مع الجهاز الطبي للفريق من أجل معرفة إمكانية إعارته أو إخضاعه لبرنامج تأهيلي».

وعلى خط آخر، يترقب الوصل قرعة كأس محمد السادس للأندية والتي تجرى بمدينة الدار البيضاء في المغرب يوم 27 يوليو الجاري وذلك لمعرفة بداية المشوار ومعرفة مكان مباراة الذهاب في البطولة العربية التي ستنطلق مبارياتها في شهر أغسطس المقبل، ومن أجل تحديد موعد العودة إلى دبي، فيما تنتظر الفريق لاحقاً استحقاقات المسابقات المحلية.