شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: حريصون على إنهاء الخلافات الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
جرى خلال اللقاء- الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأمم المتحدة؛ عبر آليات الشراكة المتعددة بينهما في المجالات التنموية والإنسانية.
وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود المقدرة للدكتور غسان سلامة في هذا المجال.
وأطلع الدكتور غسان سلامة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية إلى جانب الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في هذا الشأن، جهود دولة الإمارات وحرصها على إنجاح دور الأمم المتحدة؛ لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية، ووضع حد للمأساة الإنسانية، ومكافحة الجماعات المتطرفة، ومحاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة، وضرورة نزع السلاح منها.
من جانبه، أثنى الدكتور غسان سلامة على التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، مشيداً بالمكانة الرائدة، التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والدور المهم الذي تلعبه في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في دول العالم كافة.
«وام»
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