ترامب يطالب إيران بالخروج من اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط «MT RIAH» غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة. وقال: نحن حاليا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين.

وكانت الناقلة تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم يتضح على الفور ما حدث للناقلة في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وبينما رفض الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يراقب البحار في الشرق الأوسط، التعليق على الفور، قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الثلاثاء، إن واشنطن «لديها شكوك» بأن إيران تحتجز ناقلة نفط فقد أثرها خلال عبورها مضيق هرمز.

وذكرت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية أن أسئلة ومخاوف تحوم حول ما إذا كان الحرس لثوري الإيراني قد أجبر ناقلة النفط على الدخول إلى المياه الإيرانية.

ولاحقاً، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن مصير الناقلة، موضحة أنها تعرضت لعطل فني، وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران. وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، في تصريح مقتضب للتلفزيون الإيراني، مساء أمس، إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

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وأضاف موسوي أن القوات الإيرانية قامت، وفقاً للقوانين الدولية، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، لكي يتم إصلاح السفينة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

في غضون ذلك، قال السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، «إن التحالف الدولي لحماية النقل البحري في مضيق»هرمز«، والذي أعلنته الولايات المتحدة، مازال في طور التبلور، وسط دعم دولي مستمر».

وأضاف سيلفرمان، في تصريح صحفي، أن جميع دول المنطقة، تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من التعدي على حرية النقل البحري، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالأمور السياسية، لوجود مدنيين على متن هذه السفن، بحاجة للحماية، وهو ما يتفق عليه الجميع.

وأكدت الحكومة الهولندية، أنها تدرس طلبا من الولايات المتحدة للانضمام إلى قوة دولية لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك ووزير الدفاع هنك بيليفيلد في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة طلبت الشهر الماضي من دول حلف الناتو الانضمام إلى قوة بحرية دولية مقترحة لحماية الممرات البحرية في الخليج وبحر عمان بعدما تصاعد التوتر هناك إثر هجمات على ناقلات النفط الشهر الماضي.(وكالات)