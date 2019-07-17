السعودية تجدد رفض ادعاءات قطر بوضع عراقيل أمام حجاجها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، تهيئة جميع السبل لتسهيل قدوم الحجاج من كل دول العالم، بما فيها قطر، مجدداً رفض الادعاءات الصادرة من الدوحة بشأن وجود عراقيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح وزير الإعلام بالإنابة عصام بن سعد بن سعيد في بيان عقب الجلسة أن المجلس «أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار».

وفي هذا الشأن تجدد المملكة رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث أن الجهات المختصة في المملكة هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم.

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من جهة أخرى، قرر المجلس استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 18 / 10 / 1404ه.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد نفت الرواية القطرية وأكدت أن الدوحة هي التي تضع العراقيل أمام حجاجها ومعتمريها عبر حجب الرابط الإلكتروني الذي خصصته السعودية للحجاج والمعتمرين في قطر، بالإضافة إلى عدم توقيع الوفد القطري على اتفاق حول الحج خلال زيارته إلى السعودية.

يذكر أن السعودية كانت قد سمحت للحجاج والمعتمرين القطريين بالقدوم إلى أراضيها عبر أي خطوط جوية باستثناء الخطوط القطرية. (واس)