طيران الإمارات يومياً إلى المكسيك عبر برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن خطط لإطلاق خدمة يومية من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي عبر مدينة برشلونة الإسبانية، اعتباراً من 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وسوف تتيح الخدمة الجديدة للعملاء السفر بين إسبانيا والمكسيك بسهولة وراحة، ولن يحتاج مواطنو هاتين الدولتين، ومواطنو دولة الإمارات، إلى تأشيرات للسفر إلى أي من الدول الثلاث.

تخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية على الخط الجديد بطائرات من طراز بوينج 777-200LR التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2 و264 مقعداً في الدرجة السياحية. كما توفر هذه الطائرة طاقة شحن تصل إلى 14 طناً من البضائع، ما سيفتح مجال الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المكسيكية، مثل الأفوكادو، والتوت، والمانجو، وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية. وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» خدمة إلى مكسيكو سيتي منذ عام 2014، ونقلت في العام الماضي أكثر من 22500 طن من البضائع الصادرة والواردة على هذا الخط.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نحن متحمسون لإطلاق خدمة جوية يومية بين دبي والمكسيك، ما يعد عنصراً حيوياً لتطوير السياحة والأعمال والعلاقات الثقافية. وسوف تساهم الخدمة الجديدة في تسهيل حركة التجارة، خصوصاً في المنتجات ذات القيمة العالية وسريعة العطب، من خلال سعة الشحن الكبيرة على طائراتنا. كما نتوقع أن توفر رحلاتنا اليومية، على طائرات البوينج 777-200LR التي خضعت مؤخراً لعمليات تحديث شاملة، دعماً كبيراً لحركة السياحة في الاتجاهين».

وأكد وزير السياحة المكسيكي، ميجيل توركو ماركيز، دعم بلاده الخدمة الجديدة. وقال: «تستجيب هذه الخدمة دبي- برشلونة- مكسيكو سيتي، التي طال انتظارها، لخطط حكومتنا السياحية الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى استقبال مزيد من السياح ».

ورحب مدير عام هيئة الطيران المدني المكسيكية رودريجو فاسكويز، بالإعلان عن الخدمة الجديدة. وقال: «سوف تصبح طيران الإمارات الناقلة رقم 43 التي تشغل رحلات دولية إلى المكسيك، وسوف يشكل إطلاق هذه الخدمة مساهمة مهمة لتوسيع شبكتنا للتواصل مع العالم من خلال إضافة رحلات يومية إلى دبي، وما بعدها».