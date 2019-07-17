الفولكلور المنغولي يدشّن «آسيوية الجوجيتسو»

تبدأ اليوم منافسات بطولة آسيا للجوجيتسو بالعاصمة المنغولية أولان باتور، والتي تستمر حتى السبت المقبل، وتقام البطولة على صالة «قصر المصارعة» في قلب المدينة المنغولية، ويشارك في المنافسات 352 لاعباً ولاعبة من 21 دولة من مختلف أرجاء قارة آسيا، فيما يمثل المنتخب الوطني 20 لاعباً ولاعبة بواقع 14 لاعباً و6 لاعبات.

ينافس لاعبو الإمارات في 4 أوزان خلال منافسات اليوم هي 69 كجم و77 كجم و85 كجم وفوق 94 كجم، ويلعب فيصل الكتبي في وزن 85 كجم، فيما يلعب يحيى الحمادي في وزن فوق 94 كجم ويخوض محمد القبيسي ومحمد العمري منافسات وزن 77 كجم، فيما ينافس محمد السويدي وعبدالله الجنيبي في وزن 69 كجم.

واختتم المنتخب الوطني تدريباته الاستعدادية للبطولة أمس تحت قيادة البرازيلي ريمون، كما خضع اللاعبون الذين سيشاركون في نزالات اليوم لإجراءات الوزن تحت إشراف اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي، وخاض المنتخب تدريبات يومية على مدار الفترة الماضية لمدة تصل إلى خمس ساعات، حيث يخوض اللاعبون التدريبات على ثلاث مرات وتتجاوز مدة التدريب الواحد الساعة ونصف الساعة.

ويقام حفل افتتاح البطولة القارية عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، ويتضمن الحفل مجموعة فقرات من الفلكلور المنغولي التي تقدمها فرقة وطنية، كما يتضمن طابور عرض للمنتخبات المشاركة في المنافسات على أن يرتدي كل منتخب الزي الوطني الخاص به. وعقب نهاية فقرات حفل الافتتاح يلقي رئيس الاتحاد المنغولي كلمة ترحيبية وكذلك يلقي مسؤول حكومي كلمة أخرى يرحب فيها بضيوف بلاده، ثم تختتم الكلمات بحديث لفهد علي أمين عام الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.

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وأكد فيصل الكتبي نجم المنتخب الوطني، استعداد لاعبي الإمارات التام للمنافسة في مختلف أوزان البطولة، مؤكداً أن الجميع سيقاتل من أجل المنافسة على الذهب فقط.

وقال: «البطولة لها أهمية خاصة لا سيما أنها تأتي بعد الجائزة الكبرى في كازاخستان والتي حقق خلالها المنتخب نتائج أكثر من رائعة ويسعى لمواصلة النجاحات من خلال هذا المحفل القاري الكبير، كما أنها الحدث الأهم على صعيد القارة، ونسعى كمنتخب الإمارات للتأكيد على أننا على قمة منتخبات القارة في الجوجيتسو في ظل توفير كافة متطلبات النجاح».

وأضاف: «هناك أيضاً أهداف أخرى نسعى إلى تحقيقها من خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير أبرزها تجميع أكبر عدد من النقاط التي تؤهل للألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية العام بعد المقبل».

وشدد على أن جميع اللاعبين لديهم رغبة عارمة في مواصلة التحديات وحصد الميداليات، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وكذلك من اتحاد الجوجيتسو، مشدداً على أن الجميع تعاهدوا على أن يكون الفوز بذهب الأوزان التي يشارك فيها منتخب الإمارات هو الهدية التي يعود بها الجميع إلى أرض الوطن.

وقال زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني المشارك في البطولة، إن الوجود في الحدث القاري شرف لأي لاعب، وأكد أن مشاركته ستضاعف من خبراته الدولية وستساهم في رفع مستواه الفني فضلاً عن الاستفادة من الاحتكاك بمدارس فنية مختلفة.