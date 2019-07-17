«الشارقة للكتاب» تشارك في مهرجان الأدب التشويقي الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في الدورة ال14 من مهرجان الأدب التشويقي الأمريكي، الذي استضافته مدينة نيويورك بمشاركة نخبة من كتّاب هذا النوع المتميز من الأدب.

وجاءت مشاركة الهيئة في المهرجان، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى التعريف بمنجزات الشارقة الثقافية، وتدعيم علاقاتها الخارجية مع الحراك الثقافي والإبداعي الأمريكي، وفتح أفق ترجمة الأدب التشويقي من اللغة الإنجليزية إلى العربية، إلى جانب دعوة الأدباء والكتّاب للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، بما يفتح المجال نحو تبادل أكبر للخبرات وإثراء للمكتبة العربية.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة الحرص على الحضور والتفاعل في شتى التظاهرات التي تقام على المستوى العالمي، لتعرّف بالمشروع الثقافي للإمارة الذي يحتفي اليوم بحصول الشارقة على لقب «العاصمة العالمية للكتاب»، حيث تعمل الهيئة ضمن استراتيجيتها الثقافية على تحقيق التواصل البناء مع النخب الثقافية في مختلف بلدان العالم، لافتاً إلى أن المهرجان يعد واحداً من الأحداث المرموقة على صعيد هذا النوع من الإبداع، ويحظى بشهرة كبيرة في الأوساط الأدبية العالمية.

وتابع قائلاً: « مشاركة الهيئة في هذا المهرجان تترجم رؤية ودعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الانفتاح على ثقافة وحضارات العالم، وتقديم صورة تليق بالواقع الثقافي المحلي والعربي على حدّ سواء، ونحن على يقين بأن هذه المشاركة تفتح الباب نحو مضاعفة التنوّع في تقديم الأعمال والإبداعات واستضافتها، سواء على صعيد معرض الشارقة الدولي للكتاب، أو عبر تعزيز جهود الترجمة لهذا النوع من الأدب إلى العربية، لتكون الشارقة بذلك منطلقاً عربياً جديداً لهذا النوع من الأدب».

وعقدت هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في المهرجان اجتماعات مع عدد من الكتّاب والمؤلفين والناشرين الأمريكيين والعالميين، حيث تم تعريفهم بالفرص التي يوفرها مؤتمر الناشرين الذي يقام على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما يمكن أن يحققه على مستوى تعزيز فرص الترجمة المتبادلة، وتوقيع عقود النشر، إلى جانب تقديم شروح تتعلق بالمكانة التي وصلت لها الإمارات على صعيد الاهتمام بقطاع النشر ورعاية ودعم الناشرين وتوفير البيئة الأمثل للارتقاء بهذه الصناعة المهمة.