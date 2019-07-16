شكرا لقرائتكم تظاهرات ليلية في السودان احتجاجاً على مقتل مدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 16:32

تظاهر عشرات السودانيين في شوارع أحد أحياء الخرطوم مساء الإثنين احتجاجاً على مقتل مدني يُزعم انه قضى برصاص قوات الدعم السريع في يوم سابق.



وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بالمتظاهرين الذين لوّحوا بالأعلام السودانية ورددوا هتافات ثورية في حي بوري في شرق الخرطوم، الذي يعدّ مسرحاً للاحتجاجات منذ انطلاق شرارتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

والتظاهرة، التي جاءت بعد ساعات على تفريق الشرطة لتظاهرة أخرى في المدينة، خرجت احتجاجاً على مقتل مدني يوم الأحد في مدينة السوكي في ولاية سنار جنوب شرق الخرطوم.

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وقتل المدني خلال مواجهات بعدما تجمّع محتجون في السوكي للمطالبة بخروج قوات الدعم السريع من المدينة، وفق سكان ولجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج. وكانت هناك مزاعم أن قوات الدعم فتحت النار على المتظاهرين.

وفي وقت سابق الإثنين خرج نحو 200 شخص في تظاهرة منفصلة وهم يهتفون "حكم مدني، حكم مدني" في محطة حافلات في وسط الخرطوم بسبب أحداث العنف في السوكي. لكن شرطة مكافحة الشغب فرقتهم بسرعة وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وفق شهود قالوا ان الشرطة ضربت ايضاً عدة متظاهرين ووضعتهم داخل شاحنات، في حين تم نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المنطقة.

وتأتي تظاهرات الاثنين في الخرطوم فيما يعمل قادة الاحتجاج وجنرالات الجيش على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري. لكن هذه المباحثات تم تأجيلها مرتين خلال الأيام القليلة الماضية بطلب من قادة الاحتجاج. ومن المقرر أن تعقد المفاوضات بين الطرفين مساء اليوم (الثلثاء).