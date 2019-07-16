- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Said Elkahtani
وتابع "العدوان على اليمن أعلن من واشنطن، ورأس حربته أدوات أمريكا، والمجازر ارتُكبت بأسلحة أمريكية، وشيوخ في الكونغرس يطالبون بلادهم وقف دعمها لدول العدوان".
وكان الرئيس الأمريكي دعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، اليوم، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلق على دعوة ترامب إيران للخروج من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.