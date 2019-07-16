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"أنصار الله" تعلق على دعوة ترامب إيران للخروج من اليمن

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© Sputnik . Said Elkahtani

القاهرة - سبوتنيك. قال عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "مزاعم ترامب أنه يريد خروج إيران من اليمن مجافاة للواقع والوقائع ولا تستحق عناء الرد، عدا أنها سياسة ابتزاز لرفع الفاتورة على المملكة الحلوب".

وتابع "العدوان على اليمن أعلن من واشنطن، ورأس حربته أدوات أمريكا، والمجازر ارتُكبت بأسلحة أمريكية، وشيوخ في الكونغرس يطالبون بلادهم وقف دعمها لدول العدوان".

وكان الرئيس الأمريكي دعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، اليوم، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".

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