أنصار الله" تعلن قنص 11 جندياً من الجيش شمال الضالع

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليات قنص استهدفت الجيش في جبهة قعطبة شمال الضالع. وأضاف أن عمليات القنص أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جندياً. © Sputnik . Said Elkahtani Advertisements على الحدود اليمنية السعودية ، أفاد المركز بأن قناصي "أنصار الله" قتلوا وأصابوا 7 جنود يمنيين بعمليات قبالة منفذ علب. وأشار إلى أن عمليات القنص طالت أيضاً 3 عسكريين يمنيين شرق الدود وجبل جحفان في قطاع جيزان. في قطاع نجران، نفذت قوات يمنية زحفاً بغطاء من طيران التحالف ومروحياته الاباتشي في الحماد، ومحاولة تسلل قبالة السديس. ووفقاً لـ"أنصار الله"، أحبطت الجماعة محاولتي التقدم والتسلل، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

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