نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن زيارة سلامة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين آليات وضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية
وعرض المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، على المسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة في ليبيا، وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين، ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة
كانت هذه تفاصيل خبر لوضع حد للاقتتال الليبي… عبد الله بن زايد يلتقي غسان سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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