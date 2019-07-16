الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

بنغازي - سبوتنيك. وقال الشريف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة توقف قناة سلام من العمل في كل مناطق الحكومة الليبية"، مؤكدا أنه "لم ولن يتم منح أي تصاريح عمل لما يعرف بقناة سلام في كل المناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة بالإضافة إلى إيقاف كل من مراسل قناة الوسط في مكتب بنغازي وطبرق عن مزاولة عملهم بعد امتناعهم عن الالتزام بالتسجيل لدى إدارة الإعلام الخارجي وعدم احترامهم للقوانين والتشريعات الليبية النافذة".

وأضاف مدير إدارة الإعلام الخارجي أن "إدارة الإعلام الخارجي اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية والأمنية لمنع مزاولة أي أعمال للقناة وعليه يطلب التقيد والالتزام".

وحول أسباب إيقاف عمل قناة سلام في شرقي البلاد قال الشريف "أسباب الإيقاف أولا لعملها بدون أي اجراء قانوني من قبلنا والأهم ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف أن "أسباب أيقاف مراسلي قناة الوسط (wtv) أنهم غير مقيدين ويعملون دون إجراء قانوني و يتعاملوا مع قنوات أخرى غير مقيدة لدينا وإصرارهم على عدم التسجيل".

وتأسست شبكة سلام الإعلامية في 15 يناير/ كانون الثاني 2019، ومن ضمنها تلفزيون سلام الذي يبث من تركيا في مدينة إسطنبول، وتقوم بإنتاج محتوى إخباري منوع يختص بالشأن الليبي كذلك تأسست قناة الوسط عام 2019، وتمتلك عدة استديوهات في مصر وبيروت.