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نقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق أن "حصيلة شهداء انفجار لغم اليوم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بسيارة تقل عاملات من أرض زراعية في الغوطة الشرقية بريف دمشق ارتفعت إلى ثلاث نساء" وفق مصدر في قيادة شرطة المحافظة.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأوضحت المصادر أن "امرأة استشهدت لاحقا متأثرة بجروحها ليرتفع معها عدد الشهداء إلى ثلاث نساء أعمارهن 34 و36 و71 عاما فيما أصيبت امرأتان إضافة إلى سائق السيارة مشيرا إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مشفى المواساة وإسعاف المصابين إلى مشفى دمشق".
وأعلن الجيش السوري تحرير كامل الغوطة الشرقية من الإرهاب في الرابع عشر من أبريل/ نيسان 2018.
وتشكل الألغام والمخلفات الخطيرة التي تركتها التنظيمات المسلحة خلفها مشكلة كبيرة حيث يستمر سقوط ضحايا بسببها في مختلف المحافظات التي حررها الجيش السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 نساء بانفجار لغم من مخلفات المسلحين تحت سيارة في غوطة دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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