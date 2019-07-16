دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق MIUI 10 Pixel يوفّر أكثر من 10.000 رمزًا مستوحاة من قوقل بيكسل و MIUI 10 © Tech World قدمت بواسطة

MIUI 10 Pixel هو تطبيق يسمح لك بتخصيص هاتفك الذكي وجهازك اللوحي العامل بنظام تشغيل أندرويد، وذلك مع مجموعة من رموز الأيقونات مستوحاة من هواتف قوقل بيكسل وواجهة التشغيل MIUI 10 من شاومي.

وكما تعلمون حقًا، أن هذا النوع من التطبيقات متاح بالمئات بل الآلاف على متجر قوقل بلاي.

حيث كل تطبيق له رموزه وأيقونات الخاصة، ومؤخرًا كان لنا موعد مع أحد هذه التطبيقات الجديدة وهو تطبيق Duo Icon Pack.

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عمومًا، فيما يخص تطبيق MIUI 10 Pixel، فهو يُقدّم لمستخدمي أندرويد أكثر من 10.000 أيقونة بدقة 192 × 192 بكسل، بما في ذلك أزيد من 30 خلفية يمكن معاينتها وتنزيلها وتطبيقها على شاشتي القفل والرئيسية.

كما ويوفّر التطبيق إمكانية استعراض الرموز حسب الفئة، فضلًا عن البحث عن رمز معين بالاسم، وحتى طلب رموز الأيقونات المفقودة.

وطبعًا مع هذا العدد الهائل من الأيقونات التي يُوفّرها التطبيق، فمن النادر أن لا تجد مُرادك.

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على أي حال، يتوافق تطبيق MIUI 10 Pixel مع معظم المُشغلات “اللانشرات” الأكثر شعبية، باستثناء LG Home، والتي هي حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي.

أخيرًا، وكما عاهدنا مع هذه التطبيقات بالذات، فتطبيق MIUI 10 Pixel غير مجاني، فهو متاح بسعر 0.99$ على متجر بلاي دفعة واحدة.

بالتالي ليس هناك أي مشتريات داخلية في التطبيق، ولا وجود لأي نوع للإعلانات، على أن يدعم إصدار أندرويد 4.0.3 فأحدث.

تحميل التطبيق من هنا.

التدوينة تطبيق MIUI 10 Pixel يوفّر أكثر من 10.000 رمزًا مستوحاة من قوقل بكسل وMIUI10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.