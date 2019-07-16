شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تؤكد دعمها للرسالة الحضارية لمنظمة "إيسيسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى اليوم الثلاثاء، دعم المملكة المغربية الموصول وحرصها الدائم على الإسهام في جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، من أجل تحقيق الأهداف التنموية لرسالتها الحضارية والنهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مختلف مجالات التربية والعلوم.

وهنّأ العثماني وفقا لوكالة الأنباء المغربية خلال استقباله اليوم بالرباط المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك على تعيينه مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة "إيسيسكو" ، متمنيًا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.

ومن جهته أشاد المالك بالعلاقات المتميّزة القائمة بين المنظمة ومختلف المؤسسات الحكومية المغربية المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تؤكد دعمها للرسالة الحضارية لمنظمة "إيسيسكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.