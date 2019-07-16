التحالف العربى يسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثى تجاه جازان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين فى الأجواء اليمنية أطلقتهما ميليشيا الحوثى باتجاه جازان. ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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