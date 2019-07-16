مسرور بارزاني يصف زيارته لبغداد بـ"الإيجابية"

بغداد/ أمير السعد، عمار الحساني/ الخليج 365

وصف رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الثلاثاء، زيارته إلى العاصمة بغداد بـ"الإيجابية"، لافتا أن كافة القضايا ينبغي أن تحل استنادا للدستور العراقي.

فيما رحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الإقليم.

وأجرى بارزاني اليوم في بغداد سلسلة لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب الاتحادي محمد الحلبوسي.

وقال بارزاني للصحفيين من بغداد، إن "اللقاءات كانت إيجابية وأوصلنا وجهات نظرنا للمسؤولين في الحكومة الاتحادية وكان هناك تفهم كبير".

وأكد بارزاني أن الحوارات ستبدأ قريبا لحل القضايا المطروحة، معتبرا خطوة زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد بـ"المهمة جدا".

وأشار أنه تم بحث القضايا المعلقة بين الجانبين كملف النفط والموازنة، لافتا أن كافة القضايا ينبغي أن تحل استنادا للدستور العراقي.

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وحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي، فإن صالح أكد على أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البناء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة.

وأعرب صالح عن ثقته بتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي.

من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن عبد المهدي أكد لـ"بارزاني" بأن الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية من أجل تعزيز التكامل وحل جميع الإشكالات تحت سقف الدستور ووحدة الشعب والبلد.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن الحلبوسي خلال لقاءه "بارزاني" شدد على ضرورة أن تمضي حكومة الإقليم قدما لخدمة العراق الواحد، وأن تطرح خطابا متوازنا وشفافا لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية.

وأكد الحلبوسي، وجود نية صادقة في مجلس النواب لوضع حلول لكل الخلافات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، وهذه أول زيارة لمسرور بارزاني إلى بغداد منذ توليه منصبه قبل أقل من أسبوع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.