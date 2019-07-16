التحالف: اعتراض 3 طائرات مسيرة باتجاه "جازان" و"أبها" جنوبي السعودية

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي كانت باتجاه "جازان" و"أبها" جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن القوات تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون من محافظة عمران (شمال اليمن) باتجاه الأعيان المدنية بمدينتي جازان وأبها.

وأوضح أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في صنعاء، تستمر محاولات استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، "ما يثبت تهديدها للأمن الإقليمي والدولي".

ووصل غريفيث اليوم إلى صنعاء، ضمن جولته الجديدة لإحياء مساعي السلام المتعثرة وتطبيق اتفاق الحديدة، التي توصلت إليه الحكومة وجماعة الحوثيين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية لدى الحوثيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجوم "واسع" بطائرات مسيرة ضد مطار "جازان" ما أسفر عن تعطيل الملاحة فيه.

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وفي بيان نشره عبر "فيسبوك"، قال المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، إن عددًا لم يحدده من الطائرات المسيرة، طراز "قاصف 2K"؛ استهدفت مرابض طائرات سعودية بلا طيار، وعطلت الملاحة في المطار.

وأضاف "سريع" أن الهجوم يأتي ردًا على عمليات التحالف العربي؛ "وحصاره المتواصل لشعبنا اليمني".

ويأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان التحالف اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما جماعة الحوثي من صنعاء نحو جنوبي المملكة.

وكثفت الجماعة مؤخرًا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.