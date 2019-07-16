تحييد 3 إرهابيين جنوب شرقي تركيا

أنقرة/ يلدز نيفين غوندوموش/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في عملية أمنية بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قيادة درك ديار بكر، شنت اليوم عملية أمنية في ريف قضاء "كولب" بالولاية، مدعومة جوا، في إطار عمليات حفظ الأمن الداخلي بالبلاد.

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وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين، مؤكدًا أن قوات الأمن تواصل عملياتها في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.