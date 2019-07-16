الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد جنودها وإصابة آخر بـ"أبيي"

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في هجوم تعرضت له قوتها المؤقتة (يونيسفا) المتواجدة بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن اثنين من قوات حفظ السلام الأممية تعرضا للهجوم من جانب مجهولين في سوق أميت في أبيي، الإثنين.

وأشار إلى أن أحدهما توفي (من إثيوبيا) متأثرا بطلقات نارية، بينما أصيب الآخر بجروح، من دون الإشارة لجنسيته.

وأضاف "أبلغتنا البعثة أن 5 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان وطفل، لقوا مصرعهم خلال الهجوم، فيما انتشر أفراد القوة بحثا عن الجناة".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

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وتأسست قوة "يونيسفا" في يونيو / حزيران 2011، وهي مكلفة برصد التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".

يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر / أيلول 2003.

وتعد أبيي جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا الإفريقية.

وفي مايو/حزيران الماضي اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، قرارا أعدته الولايات المتحدة بتمديد ولاية بعثة (يونيسفا) في منطقة أبيي، لمدة 6 أشهر حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2019.

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