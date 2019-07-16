ترامب: تقدم "كبير" في ملف إيران ولا نسعى "لتغيير النظام"

واشنطن / الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، حدوث "تقدم كبير" في ما يتعلق بملف إيران.

وقال خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض، إن "هناك تقدما كبيرا مع طهران"، لافتا إلى عدم سعيه لـ "تغيير النظام في ايران"، بحسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وبينما لم يدل ترامب بأي تفاصيل حول ذلك التقدم، أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال الاجتماع، أن إيران أعلنت استعدادها "للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية".

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وفي السياق، شدد ترامب على رغبة واشنطن في خروج إيران من اليمن، بحسب المصدر ذاته.

وتابع: "إيران تريد التحدث معنا، وسنرى ما سيحدث".

وقبل أكثر من عام، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عقوبات على الأخيرة، ما تسبب بتصاعد التوتر في المنطقة، وسط تهديدات إيرانية بالعمل على وقف صادرات الخليج النفطية، والتحلل من التزاماتها النووية تدريجيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، إيران باستهداف ناقلتي نفط قرب هرمز، في يونيو/ حزيران الماضي، ومحطتين لضخ الخام في السعودية قبل ذلك بأقل من شهر، فضلا عن دعم جماعة "الحوثي" باليمن، وهو ما تنفيه طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.