ترامب موجها حديثه لـ #إيران: اخرجي من #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك تقدمًا كبيرًا مع إيران، ويريد العمل معها وليس تغيير النظام.

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ودعا ترامب إيران إلى الخروج من اليمن وعدم دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية.

في سياق آخر، شدد ترامب على أن بلاده لن تبيع طائرات F35 إلى تركيا بعد اقتنائها منظومة الدفاع الروسية، واصفًا الوضع بين واشنطن وأنقرة بأنه “شديد التعقيد”.