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نصر المجالي: خيمت موجة من الغموض والتقارير المتضاربة وغير المؤكدة عن فقدان ناقلة نفط في مضيق هرمز، وبينما نفت الإمارات أن تكون الناقلة تابعة لها، قال مسؤول في (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن إيران احتجزت الناقلة، وبالمقابل لم يصدر أي تصيح من طهران.

وأكد مصدر إمارتي لقناة (العربية) أن الناقلة التي تحدثت وكالة (آسيوشيتدبرس) عن فقدانها منذ السبت الماضي، غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة.

وأفادت وكالة (آسوشيتد برس) اليوم الثلاثاء، بأن فقدان الاتصال بناقلة نفط في مضيق هرمز، لمدة يومين، أثار قلقا ومخاوف حول وضعها، في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

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وقالت الوكالة الأميركية إن ناقلة النفط التي ترفع علم بنما، تسمى "ريا Riah" التي يبلغ طولها 58 مترا، كانت تسير في رحلات من دبي والشارقة بالساحل الغربي للإمارات، قبل المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات قبل جنوحها نحو المياه الإيرانية، قبل أن تختفي، ولم يتضح بعد ما حدث لها.

اتصالات

ونقلت (أسوشيتد برس) عن مصدر في شركة "ريفينيتيف" للبيانات، أن الناقلة لم تختف عن أنظمة المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. واوضحت الوكالة أنها حاولت الاتصال بالشركة المالكة لناقلة النفط "برايم تانكرز"، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، ولكنهم قالوا إنهم باعوا السفينة لشركة أخرى "موج البحر"، وعندما تحدثت الوكالة الأميركية مع الشركة الجديدة، قالوا إنهم لا يمتلكون أي سفن أو ناقلات نفط.

ولم تنشر الإمارات أو إيران أي بيانات رسمية حول تلك الواقعة، فيما رفض الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي تشرف على مياه الشرق الأوسط التعليق على تلك الحادثة.

