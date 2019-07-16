دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تعمل حاليًا على الوضع المظلم في تطبيق آوتلوك

© Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تعمل حاليًا على الوضع المظلم في آوتلوك

هذه الأيام، تحظى السمة الداكنة أو ما يُعرف بالوضع المُظلم بشعبية كبيرة بين المستخدمين، وذلك بفضل مظهرها الجذّاب.

ولكن في الغالب سبب هذه الشعبية لما له هذا الوضع من فائدة على استهلاك البطارية، وخاصةً لشاشات AMOLED.

لذلك، تسعى الشركات ومُطوري التطبيقات على منح هذه الخاصية في تطبيقاتهم وإسعاد المستخدمين.

مايكروسوفت، واحدة من هذه الشركات، حيث أعلنت سابقًا عن إتاحة الوضع المُظلم في تطبيقها OneNote، والآن تعمل على إضافة الوضع المظلم في خدمتها الأخرى آوتلوك “Outlook” المحمولة.

وإن كنتم تتذكرون، ففي العام الماضي، أكدت مايكروسوفت بأن تطبيقها آوتلوك سيحصل على الوضع المُظم في أندرويد و iOS، دون تحديد متى.

على أي حال، وبعد مضي عام تقريبًا، يبدو أننا على وشك الحصول على الوضع المظلم في آوتلوك.

حيث ظهرت نسخة “تجريبية” محدودة جدًا للتطبيق من على أندرويد، توضّح حصوله على الوضع المُظلم.

وتوضّح لقطات الشاشة أعلاه، بأن الوضع المظلم في التطبيق يمتد ليشمل البريد والتقويم وشاشات البحث، بينما يتم الاحتفاظ باللكنات الزرقاء في جميع أنحاء واجهة المستخدم.

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وفقًا للمصدر، سيتمكن المستخدم من تشغيل الوضع المُظلم بالإنتقال الى زر القائمة، أو قسم السمات في إعدادات التطبيق.

كما وهناك أيضًا خيار لربطه بوضع توفير البطارية في أندرويد والتبديل تلقائيًا بين أوضاع التشغيل الساطعة والمظلمة، واستنادًا إلى الوضع المستخدم في النظام بأكمله.

من ناحيته، من الطبيعي جدًا أن يحصل تطبيق آوتلوك على السمة المظلمة، وهذا إذا ما قارناه مع التطبيقات المماثلة.

حيث تقريبًا معظم هذه التطبيقات قد حصلت على هذه السمة، فضلًا عن دعمها لمزامنة تفضيلات السمات عبر الأنظمة الأساسية.

أخيرًا، ليس هناك أي تأكيد من قبل مايكروسوفت حول هذا الأمر، كما ولا يوجد أي جدول زمني يوضّح متى يتم توفير الوضع المُظلم لجميع مستخدمي التطبيق.

لكن نحن بدورنا سنُبقيك على تواصل فور صدور أي جديد، ومن المحتمل أن يتم إطلاق الوضع المظلم أولًا لمستخدمي Insiders.

المصدر:

Windows Central

التدوينة مايكروسوفت تعمل حاليًا على الوضع المظلم في تطبيق آوتلوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.