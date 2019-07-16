شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع رئيس وزرائه تطورات الأوضاع السياسية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) ويستعرض معه فى سياق متابعة نشاطات الحكومة المسائل المتعلقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وسائل إعلام جزائرية إن اللقاء شهد إجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب الرئيس بن صالح عشية عيد الاستقلال.

وتضمن اللقاء الترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي دعا إليه الرئيس بن صالح، وستقوده وتديره بحرية وشفافية شخصيات نزيهة ومستقلة وذات مصداقية سيفرج عن تركيبتها قريبا، إذ هي محل اتصالات ومشاورات مستمرة.

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