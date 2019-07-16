الحوثيون: عمليتان هجوميتان جديدتان استهدفتا قاعدة الملك خالد الجوية

وبحسب المسيرة قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن سلاح الجو المسير "عاود عملياته الهجومية بعمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف2K استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير" وأضاف المتحدث: "كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وحصاره كلما كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة وفي توسع مستمر".

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