الحوثيون يعلنون شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار جيزان بالسعودية

القاهرة - سبوتنيك. وكتبت المتحدث يحيى سريع على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف 2k أصابت أهدافها بدقة عالية". وأضاف سريع أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

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