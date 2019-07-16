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ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت تحصين 20 موقعا إسرائيليا من الهجمات الصاروخية، تخوفا من إقدام "حزب الله" اللبناني على استهدافها بصواريخ دقيقة.
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وأوردت الصحيفة أن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي لعام 2016، كان قد لفت إلى خلل وإخفاق في تحصين مواقع تعتبر استراتيجية إسرائيلية.
وأكدت الصحيفة العبرية أنه من بين المواقع التي سيتم تحصينها ضمن 20 موقع استراتيجي، منشآت تابعة لشركة الكهرباء وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية إسرائيلية، بوجه عام، لم تحددها الصحيفة.
يشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، قد أوضح خلال مقابلة تلفزيونية، أجراها الجمعة الماضية، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب لبنان الثانية (حرب يوليو/ تموز 2006)، أن لدى الحزب قدرات يمكنها استهداف أي مكان إسرائيلي، أي أن "حزب الله" يمكنه استهداف إسرائيل كلها حتى مدينة إيلات في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر ردا على خطاب نصر الله... إسرائيل تتخذ قرارات استراتيجية عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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