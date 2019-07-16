إكسبو دبي ينظم جولات مجانية للزوار إلى موقعه

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دبي: سيبدأ اكسبو دبي 2020 تنظيم جولات مجانية للزوار ليتمكنوا من إلقاء نظرة على التحضيرات للمعرض الذي سينطلق العام المقبل.

وستقوم حافلات في أبو ظبي ودبي والشارقة وغيرها في الإمارات إلى نقل الزوار إلى موقع اكسبو 2020 ورؤية معالمه الرئيسية في منطقة دبي الجنوب، لثلاثة أيام في الأسبوع.

وتعول دبي على اكسبو الذي تستضيفه بين أكتوبر 2020 و أبريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.

وأكّدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في المعرض العالمي.