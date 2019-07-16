الاحتلال يرفض مقترحا متعلقا بصفقة القرن !

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة عبر رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تحفظه على مقترح الإدارة الأمريكية المتعلق بـ :" إنشاء معبر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من صفقة القرن التي عرضت الولايات المتحدة شقها الاقتصادي خلال ورشة أقيمت في البحرين الشهر الماضي. ونقلت وكالة معا الفلسطينية أن نتنياهو نقل هذه التحفظات للإدارة الأمريكية ، فيما اشارت مصادر عبريةإلى أن الخطة الاقتصادية عُرضت على رئيس الوزراء قبل فترة وجيزة من ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، واعترض نتنياهو على فقرة ربط الضفة بغزة بحجة استغلال ذلك "فيما أسماه الإرهاب". وقال الفريق الامريكي للشرق الاوسط جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر إن ورشة العمل التي أقيمت في البحرين كانت تهدف إلى تقديم الجزء الاقتصادي من الصفقة وسماع التعليقات والملاحظات والعمل على تعديلها لاحقًا. وبحسب المصادر العبرية فإن الاحتلال يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، فيما يريد الأميركيون توحيد الفلسطينيين والتعامل معهم ككيان واحد!.

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