وفاة أسير فلسطيني بعد أسبوعين من اعتقاله

وقال مدير مكتب هيئة الأسرى ببيت لحم، منقذ أبو عطوان، إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية وفاة الأسير الذي ما يزال في العشرينات من العمر، وجرى توقيفه في مطلع يوليو الجاري.
وأضاف أبو عطوان، أن الراحل كان يعاني من مشاكل في التنفس وأمراض أخرى، وتم تزويد ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي حضر لاعتقاله بالتقارير الطبية كاملة.
وأوضح التقرير الذي جرى تقديمه للسلطات الإسرائيلية، أن الموقوف لا يستطيع البقاء في الأماكن المغلقة، كما أنه بحاجه لمكان مفتوح من أجل استمرار عملية التنفس بشكل طبيعي.
وفي المقابل، نفى أقارب المعتقل الراحل أن يكون ابنهم قد عانى من أي أمراض سابقة قبل دخول السجن.
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