دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إسقاط طائرة إسرائيلية تطلق قنابل سامّة ومسيلة للدموع وسط غزة

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

نقلت صحف محلية عن مصادر -لم تسمها لكن وصفتها بـ«المُطلعة»- قولها إنّه تم إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر»، التي تطلق قنابل مسيلة للدموع وسامة، شرق جحر الديك وسط القطاع، وأسقطتها، دون مزيدٍ من التفاصيل.

يأتي هذا بينما نقلت فضائية «فلسطين اليوم» عن مصادر توضيحها، أنّ الطائرة الإسرائيلية التي تمّ إسقاطها كانت تُستخدم في التصوير الجوي.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ «طائرة تصوير تابعة له سقطت داخل حدود قطاع غزة».

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وقال على لسان متحدث عسكري، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية، إنّ الطائرة كانت في مهمة روتينية خلال نشاط عملياتي.

وأشار إلى أنّ التحقيق يجري لمعرفة إن كان تم إسقاطها من قبل عناصر في حركة حماس أو بسبب خلل فني.

ولم يذكر جيش الاحتلال مزيدًا من المعلومات عن الطائرة التي تمّ إسقاطها، إلا أنّ تقارير إعلامية قالت إنّ هذا النوع عادةً ما يُستخدم لجمع معلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.