دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتفي Honor 9X تؤكد التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت أحدث التسريبات المصورة لهاتفي Honor 9X وHonor 9X Pro اليوم لتؤكد على التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية مع تفاصيل أوضح لتصميم ومواصفات الهاتفين.

تستمر التسريبات حول هواتف Honor 9X في الإنتشار على شبكة الإنترنت حتى الإعلان الرسمي في 23 من يوليو، وفي تسريبات جديدة نشرت عبر MySmartPrice كشف عن صور لهاتفين Honor 9X وHonor 9X Pro.

ولقد أوضحت تسريبات MySmartPrice المصورة أن تصميم هواتف Honor 9X مميز بإطارات نحيفة جداً بتصميم من الحافة إلى الحافة للشاشة، لذا تنتقل الكاميرة الأمامية إلى وحدة منبثقة من داخل الهاتف، كما تشير التوقعات إلى أن الهواتف ستتميز بتصميم معدني بطبقة زجاجية في الإطار الخلفي للهاتف.

ويختلف هاتف Honor 9X عن هاتف Honor 9X Pro في إعدادات الكاميرة، حيث ينطلق إصدار Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بكاميرة مزدوجة، كما يتميز تصميم هاتف Pro بلون بنفسجي متدرج لامع مع حرف “X”.

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وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي إصدار Pro بمستشعر إضافي بدقة 8 ميجا بيكسل مميز بعدسات بزوايا عرض واسعة.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف 9X Pro بشاشة مميزة بحجم 6.59 إنش وجودة عرض Full HD بلس، بينما يأتي هاتف Honor 9X بشاشة مميزة بحجم أصغر مع نفس جودة العرض.

ويضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 3900 mAh، مع رقاقة معالج هواوي Kirin 810، كما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Honor 9X بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتفي Honor 9X تؤكد التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.