دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف Galaxy Note10 برقاقة معالج Exynos 9825 في Geekbench ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر سامسونج في 7 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Note10، وفي تسريبات Geekbench اليوم رصد نموذج هاتف Galaxy Note10 المميز برقاقة معالج Exynos 9825.

تقدم سامسونج الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy Note10 بنموذجين هذا العام، حيث يضم إحداهما رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 855 بينما تأتي نماذج أخرى برقاقة معالج سامسونج Exynos 9825.

ولقد رصد هاتف Note 10 الذي يحمل رمز SM-970F في Geekbench برقاقة معالج Exynos 9825 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما سجل نموذج SM-970F من هواتف Note 10 آداء أعلى من نموذج SM-N976B في إختبارات Geekbench.

كما يأتي نموذج SM-N976V من هاتف Note 10 برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، حيث سجل هذا النموذج آداء أقل من نموذج SM-N970F في إختبارات الأنوية الأحادية، بينما تفوق في إختبارات الأنوية المتعددة.

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يذكر أن سامسونج تقدم ثلاثة إصدارات من سلسلة Note هذا العام، حيث يأتي الإصدار الرئيسي Note 10، بينما يأتي الإصدار الأعلى بعنوان Note 10 بلس، كما تقدم سامسونج إصدار ثالث بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Note10 سينطلق بسعر يبدأ من 1125 دولار، بينما يبدأ سعر Note10 بلس من 1295 دولار.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف Galaxy Note10 برقاقة معالج Exynos 9825 في Geekbench ظهر على التقنية بلا حدود.