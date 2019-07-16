دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بعد 10 أشهر فقط من اطلاقه! قوقل توقف تطبيقها Blog Compass

قبل 10 أشهر، وتحديدًا في أكتوبر من العام الماضي، أعلنت قوقل إطلاقها لتطبيق Blog Compass، والذي يُعدّ أداة لإدارة المُدونات.

حيث مع هذا التطبيق، يمكن الاتصال مع منصة بلوجر أو ووردبرس، مع توفيرها لمالك الموقع رؤى ثاقبة حول الموضوعات الشائعة، فضلًا عن لوحة معلومات مركزية للتحليلات والتعليقات.

ومع ذلك، فقد حان الوقت لحفر قوقل قبر آخر في مقبرتها، حيث أعلنت عن وقف العمل والتطوير لتطبيقها هذا.

بدوره، ما زال تطبيق Blog Compass متاح على متجر بلاي، ولكن عند فتحه الآن سيعرض رسالة وداع مضمونها التالي/

“بعد عدة أشهر، قررنا وقف تطبيق Blog Compass، وإذا كنت ترغب في الاستمرار في إدارة مدونتك، فراجع Google Blogger أو Site Kit”.

عمومًا، وفقًا لمراجعات المستخدمين حول التطبيق في صفحته من على المتجر، فقد كان يواجه مشاكل كثيرة منذ إطلاقه، والتي أبرزها عدم تمكّن الكثير من الأشخاص من تسجيل الدخول باستخدام حسابهم قوقل.

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أما فيما يخص إحصائيات التنزيل، فقد توقف التطبيق ما بين 10000 و 50000 عملية تثبيت في هذه المدّة فقط.

أخيرًا، لا يوجد أي سبب يوضّح لماذا قررت قوقل إيقاف تطبيقها Blog Compass.

لكن يبدو أن التطبيق بالكاد كانت لديه فرصة للنجاح، لأسباب أهمها محدودية الإطلاق، حيث كان متاح فقط في دولة الهند.

بالمقابل، يبدو أن الشركة لا تهتم بالتدوين، حيث لم تقم بتحديث تطبيقها الخاص بمنصة بلوجر منذ عام 2016.

التدوينة بعد 10 أشهر فقط من إطلاقه! قوقل توقف تطبيقها Blog Compass ظهرت أولاً على عالم التقنية.