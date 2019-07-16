دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HUAMI تعلن رسمياً عن سلسلة الساعات الذكية AMAZFIT GTR ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HUAMI عن الإصدارات الجديدة من سلسلة ساعات AMAZFIT GTR الذكية، التي تنطلق إلى الأسواق بسعر يبدأ من 116 دولار مع عمر أطول للبطارية.

تقدم شركة HUAMI سلسلة ساعات AMAZFIT GTR بأربعة نماذج، حيث يأتي نموذجين بحجم 47 مم و42مم، كما تقدم الشركة اثنان من الإصدارات الخاصة يأتي إحداها بثيم Iron Man، مع إصدار أخر مميز.

ويتميز النموذج الأول بحجم 47 إنش من ساعة AMAZFIT GTR بتصميم من الألومنيوم، أو الحديد المقاوم للصدأ إلى جانب نموذج مميز بتصميم من التيتانيوم، بينما يأتي إصدار خاص مميز بحافظة من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي، مع أربطة من السيليكون بثيم Iron ومميزة باللون الأحمر، وإطار أسود من السيراميك كما صمم وجه الساعة خصيصاً ليتوافق مع ثيم أيرون مان.

من جانب أخر تأتي ساعة AMAZFIT GTR المميزة بحجم 42 مم، بأربعة إختيارات في الألوان هم الأبيض، الأسود، cherry powder والأحمر، حيث يتميز هذا الإصدار بحجم أنحف وأخف وزناً بسماكة 9.2مم، ووزن 25.5 جرام.

كما تأتي الساعة المميزة بحجم 47 مم بشاشة 1.39 إنش، بدقة عرض 454 في 454 بيكسل، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 42 مم بشاشة 1.20 إنش ودقة عرض 390 في 390 بيكسل، كما تتوفر الساعات بعدد 100 من أوجه الجديدة.

وتدعم ساعة AMAZFIT GTR تقنيةNFC، وتقنية الدفع Alipay، كما تدعم معايير 5ATM لمقاومة الماء، وتضم تقنية GPS وGLONASS، مع مستشعر ضغط الهواء المحيط، ورصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة دون أي إنقطاع.

بطارية AMAZFIT GTR

ركز الإعلان التشويقي الذي نشر من Huami على كفاءة البطارية في سلسلة ساعات AMAZFIT GTR التي تأتي بعمر أطول للبطارية، حيث تعمل الساعة على خفض إستهلاك الطاقة في وضع الإستعداد على مدار 24 ساعة بنسبة 82.6%.

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كما تم خفض إستهلاك الطاقة في نمط motion بنسبة 51.2%، بينما تم خفض إستهلاك الطاقة بشكل إجمالي على مدار اليوم في الساعة الذكية بنسة 48.7%.

أيضاً في حالة عدم إستخدام تقنية البلوتوث، أو رصد معدل ضربات القلب مع بعض المهام الأخرى في الساعة الذكية، فإن ساعة AMAZFIT GTR في النموذج المميز بحجم 47 مم تستمر حتى 74 يوم، بينما يمكن للساعة الذكية أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 42 يوم عند إستخدام المهام السابقة.

من جانب أخر تقدم Huami الساعة الذكية بنمط خاص للإستخدام اليومي DAILY USE، الذي يدعم المستخدم في مهام محددة من الشركة بعمر شحن يصل إلى 24 يوم، حيث يمكن للمستخدم مع هذا النمط إستخدام مهام AMAZFIT GTR التالية:

رصد معدل ضربات القلب

تعقب حالة المستخدم أثناء النوم

إستقبال إشعارات لعدد 150 رسالة يومياً

متابعة التوقيت يومياً حتى 30 مرة

إستخدام تقنية NFC حتى 4 مرات يومياً

تنفيذ بعض العمليات الأخرى لفترة 5 دقائق

متابعة التمارين الرياضية 3 مرات أسبوعياً

تنشيط GPS لفترة 30 دقيقة

سعر ساعة AMAZFIT GTR

تنطلق ساعة AMAZFIT GTR المميزة بحجم 47 مم مع تصميم من سبائك الألومينوم والفولاذ المقاوم للصدأ بسعر 145 دولار، ويأتي نموذج التيتانيوم بسعر 203 دولار، وهو السعر الذي ينطلق به إصدار Iron Man من الساعة الذكية.

بينما تأتي ساعة AMAZFIT GTR المميزة بحجم 42 مم بسعر 116 دولار، حيث تتوفر الساعات للبيع اليوم، بينما يأتي الإصدار الخاص في 30 من أغسطس إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع HUAMI تعلن رسمياً عن سلسلة الساعات الذكية AMAZFIT GTR ظهر على التقنية بلا حدود.