دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية لهاتف ASUS المخصص للألعاب ROG PHONE 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي هاتف ROG PHONE 2 قريباً كأول إصدار يضم معالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus، واليوم ظهرت أول الصور الحية الواضحة لهاتف ASUS المخصص للألعاب.

تستعد شركة ASUS للإعلان الرسمي عن إصدارها الثاني من الهواتف المخصصة للألعاب قريباً، حيث أكدت الشركة مؤخراً على أنه سيكون أول إصدار ينطلق للأسواق بمعالج كوالكوم المميز Snapdragon 855 Plus.

ومن المقرر وفقاً للصور الحية التي نشرت اليوم أن ينطلق هاتف ROG PHONE 2 بتصميم مميز بإطارات واضحة في الجزء العلوي لذا لا يتضمن تصميم الهاتف نتوء في الشاشة، كما يضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية في الجزء العلوي والسفلي للهاتف.

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أيضاً تقدم ASUS هاتف ROG PHONE 2 المخصص للألعاب بنقطة تسويق رئيسية مع معدل تحديث للإطارات يصل إلى 120Hz، وهو أعلى معدل تحديث للإطارات قدم في الهواتف الذكية حتى الآن، كما يدعم الهاتف أيضاً أكثر من سرعة لمعدل تحديث الإطارات منها 60Hz ،90Hz وتنتهي بأعلى سرعة 120Hz، كما يحقق الهاتف الإستفادة من سرعة آداء معالج Snapdragon 855 Plus الجديد.

ومن المقرر أن يدعم معالج Snapdragon 855 Plus الهاتف بتجربة مميزة في الألعاب مع آداء أكثر سرعة، ودعم أفضل لتقنية الذكاء الإصطناعي مع الجيل الرابع من محرك الذكاء الإصطناعي متعدد الأنوية، ودعم جيجا بايت متعددة لشبكات 5G، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في 23 من يوليو.

المصدر

هذا الموضوع صور حية لهاتف ASUS المخصص للألعاب ROG PHONE 2 ظهر على التقنية بلا حدود.