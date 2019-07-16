شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: هناك نية صادقة لوضع حلول للخلافات مع كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى وجود نية صادقة فى البرلمان؛ لوضع حلول لكل الخلافات مع إقليم كردستان.

وأشار الحلبوسي - خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني اليوم /الثلاثاء/، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى ضرورة أن تمضي حكومة الإقليم قدمًا لخدمة العراق الواحد الموحد، وأن تطرح خطابًا متوازنًا وشفافًا؛ لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال: "إن مجلس النواب العراقي سيوفر الغطاء السياسي والتشريعي لها وفقًا لما أقرهُ الدستور العراقي"، مؤكدًا دعمه ومساندته لتقريب وجهات النظر وتسوية كل الخلافات بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

من جهته.. قال رئيس حكومة إقليم كردستان: "إن زيارته وأعضاء حكومته لبغداد بعد يوم واحد من تشكيلها، هي تعبير عن النوايا الصادقة للعمل على تصفير كل المشاكل بروح الأخوة والانتماء الوطني".

وأشار إلى أن الإقليم جزء مهم من العراق، وأن الشعب الكردي وقواه السياسية شريكٌ أساسي في عملية البناء الديمقراطي الجديد.

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