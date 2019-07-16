الجيش السورى يرد على اعتداءات الإرهابيين ويستهدف مقراتهم بإدلب وحماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت وحدات الجيش السورى على اعتداءات إرهابيى "جبهة النصرة" على المدنيين فى ريف حماة الشمالى باستهدافات بسلاحى المدفعية والصواريخ لتجمعاتهم فى قرى وبلدات عدة بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش نفذت رمايات مدفعية وصاروخية دقيقة ضد تحصينات وتجمعات إرهابيي "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب في محيط قرية معرشورين وبلدة خان شيخون بمنطقة معرة النعمان ، ما أسفر عن تدمير مقرات للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وأشارت "سانا" أن الرمايات الصاروخية شملت مناطق انتشار إرهابيي ما يدعى "الحزب التركستاني" في محيط بلدة الغسانية غرب مدينة جسر الشغور في أقصى الريف الغربي لإدلب وكذلك مقرات ونقاطا محصنة لإرهابيي "النصرة" في محيط بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي ،ما أسفر عن تدمير مقرات ودشم وتحصينات للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

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