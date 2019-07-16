بعد أنباء عن اختفائها.. الإمارات تنفي صلتها بناقلة النفط "MT RIAH"

أبوظبي/ الخليج 365

نفى مصدر إماراتي مسؤول، الثلاثاء، أي صلة لبلده بناقلة النفط " MT RIAH " ، التي يتردد أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز نحو المياه الإيرانية، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء.

وقال المصدر للوكالة إن ناقلة النفط " MT RIAH " غير مملوكة للإمارات، ولم يتم تشغيلها من جانب أبوظبي، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.

وأضاف المصدر: نحن حاليًا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين.

ونقلًا عن بيانات شركة لتتبع السفن، قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، في وقت سابق الثلاثاء، إن تلك الناقلة إماراتية، واختفت قبل يومين، عندما كانت تبحر عبر مضيق هرمز، نحو المياه الإيرانية.

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وأضافت أن الناقلة ترفع علم بنما، واسمها "RIAH"، ولم يتضح مصيرها بعد.

ولم يصدر، حتى الساعة 16:20 "ت.غ"، أي تعقيب رسمي من طهران بشأن تلك الناقلة.

وتأتي الأنباء حول اختفاء الناقلة في ظل توترات متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين لها من جهة أخرى.

ويتركز التوتر حول تخفيض طهران، منذ مايو/ أيار الماضي، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدة الأطراف الموقع عام 2015، بعد مرور عام على انسحاب واشنطن منه، وإعادة فرض عقوبات على إيران.

كما تتهم واشنطن وحلفاؤها الخليجيين، لاسيما الإمارات والسعودية، إيران باستهداف سفنًا تجارية ومنشآت نفطية في منطقة الخليج، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.