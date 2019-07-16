وزير يمني: نقدر وقوف تركيا إلى جانب شعبنا

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، بالمواقف الأخوية الصادقة للحكومة والشعب التركيين، مع الشعب اليمني ومساعدته في محنته.

وفي تصريح للأناضول، قال البكري: "نقدر عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها تركيا، حكومة وشعبا، في مساعدة الشعب اليمني، والوقوف معه في محنته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر 5 من سنوات.

وأضاف: "لم يكن غريبا ولا عجيبا وقوف إخوتنا في تركيا، وتقديم المساعدات المختلفة للشعب اليمني في مختلف القطاعات.

وتابع: "تتطلع وزارة الشباب والرياضة اليمنية إلى مزيد من الدعم والتعاون في المجال الرياضي والشبابي، بما يساهم في تعزيز روح التعاون بين الحكومتين والشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن لقاء جمعه، الإثنين، مع السفير التركي لدى اليمن فاروق بوزكوز في العاصمة السعودية الرياض، وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل شفيع العبد.

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وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين اليمن وتركيا، في المجال الشبابي والرياضي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأردف: "ناقشنا إمكانية استضافة الجمهورية التركية لمعسكر تدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتقديم عدد من المقاعد الدراسية في التخصصات الرياضية، وتنظيم دوارات تدريبية مختلفة لدعم كفاءة الأندية والاتحادات الرياضية في بلادنا".

ولفت إلى أن السفير التركي "اطلع على وضع الرياضة في بلادنا، وما تعانيه نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية، والتي أثرت بشكل كبير على وضع الأندية الرياضية وعلى قطاع الرياضة بشكل عام".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.