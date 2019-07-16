انقاذ حياة معتمر يمني يُعاني من نزيف بالبطن بسبب تليف الكبد

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الخليج - زينة الفدح
تمكن فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة من انقاذ حياة معتمر يمني يعاني من تليف شديد بالكبد أدى الى تكون دوالي وريدية كبيرة حول المعدة و المريء تضاعفت الى حدوث نزيف شديد و تقيأ الدم بصورة غزيرة أثرت على حياة المريض
حيث تم احضار المريض الى قسم الطواريء بالمستشفى وعلى الفور تم اسعاف المريض بصورة عاجلة و تحسين حالته و من ثم استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي و الذي قام بعمل تدخل عاجل عن طريق منظار للبطن و لكن نظرا لتقدم حالة المريض استمر النزيف مما أدى الى وضع بالونة كبيرة بالمعدة توقف النزيف مؤقتا.
بعد تنويم المريض بقسم العناية المركزة تمت استشارة قسم الأشعة التداخلية و القسطرة حيث تم عمل تدخل عاجل عن طريق وضع دعامة وريدية موصلة بين الوريد الأجوف السفلي و الوريد البابي لتقليل ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي و دوالي المعدة و المريء الأمر الذي أدى الى ايقاف النزيف في عملية استغرقت حوالي الخمس ساعات توقف النزيف بعدها مباشرة و تحسن المريض في خلال اسبوع و من ثم خروجه من المستشفى
علما بأن قسم الاشعة التداخلية و القسطرة بمستشفى النور التخصصي الوحيد على مستوى صحة مكة والذي يخدم قطاع عريض من المرضى مواطنين و زائرين
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