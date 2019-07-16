تجمع_المهنيين بـ #السودان: نرفض الحصانة المطلقة للمسؤولين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن “تجمع المهنيين” في السودان رفضه للحصانة المطلقة للمسؤولين أثناء المباحثات، وقال المتحدث باسمه: “رفضنا الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا”.

وأضاف: “قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين”، وأكد أنه “كانت هناك إشارات من المجلس العسكري بأنه لا توجد حصانة مطلقة”.

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وأوضح أن تجمع المهنيين موافق على الاتفاق السياسي، ولكنه يتحفظ على بند نسبة مشاركة النساء والشباب.

وأكمل: “ليس لدينا أي تعليق على المسار السياسي الذي اتفق عليه بين التغيير والعسكري”، وأضاف: لكننا “لن نوقع على أي اتفاق لا يرضي تحقيق السلطة المدنية التي يريدها الشعب”.

وحول مباحثات المجلس الدستوري أوضح المتحدث: “قدّمنا مسودة حول الإعلان الدستوري تماماً كما فعل المجلس العسكري”. مؤكداً أن “الوثيقة الدستورية هي رد فعل من المجلس العسكري على ما طرحته قوى التغيير”، وأكمل: “هناك لجنة قانونية تصوغ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات” وأضاف: هناك “نقطة خلافية أخرى تتعلق بتعيين رئيس السلطة القضائية”.