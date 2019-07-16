بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الفرقاطة البريطانية كنت

قالت مراسلة لصحيفة تايمز البريطانية إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، لكن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران.

وذكرت المراسلة لوسي فيشر على تويتر ”الفرقاطة كنت من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر القادم“.