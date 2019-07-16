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الأردن يعين سفيرا جديدا في قطر بعد عامين على الأزمة الخليجية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأردن يعين سفيرا جديدا في قطر بعد عامين على الأزمة الخليجية

بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وفي اتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، أعلن الأردن الثلاثاء تعيين سفير جديد له في قطر الثلاثاء.

وأصدرت الإرادة الملكية "السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء (...) المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر". كما تمت الموافقة على "قرار حكومة دولة قطر ترشيح سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي".

وكان الأردن أعلن في 6 حزيران/يونيو 2017 خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وسحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة" في عمان. وجاء ذلك الإجراء بعد يوم واحد من قطع والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود مع الإمارة الغنية بالغاز والنفط واتهامها بـ"دعم الإرهاب".

 

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