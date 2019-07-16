شكرا لقرائتكم اسرائيل تعلن سقوط "درون" في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 16:29
سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، داخل قطاع غزة، من دون أن يتضح سبب سقوطها.
واوضح الجيش الإسرائيلي في بيان انه "يحقق في ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت من قبل الفلسطينيين، أم سقطت نتيجة لخلل فيها". واضاف إنه "لا يوجد مخاوف من تسرب معلومات"، وأنه يجري التحقيق في الحادث.
وأشار إلى أن الطائرة "كانت تقوم بنشاط عملاني روتيني" في قطاع غزة.
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