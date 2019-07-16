شكرا لقرائتكم العراق يدعم حل عادل للقضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 17:41

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية والوفد المرافق له، اليوم الثلثاء، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني.



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وذكر المكتب الاعلامي للرئاسة العراقية في بيان ان "صالح استقبل أشتية في قصر السلام في العاصمة بغداد، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأكد صالح "موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية"، مشير الى "حرص الدولة العراقية على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكل حقوقهم المشروعة وضمان استحقاقاتهم كافة".

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "اللقاء جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والامني والاقتصادي، بما يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة".

بدوره، نقل رئيس الوزراء الفلسطيني "تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات، مثمناً مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الاصعدة المختلفة".