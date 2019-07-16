شكرا لقرائتكم ايطاليا تضبط أسلحة يستخدمها الجيش القطري مع مناصرين لليمين المتطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 16:04

أعلنت الشرطة الإيطالية ضبط صاروخ جو-جو ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ خلال مداهمة متعلقة بتحقيق في جماعات يمينية متطرفة، مشيرة الى ان العملية غير مسبوقة من حيث كمية الأسلحة.



وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة، إضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة: "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري"، في اشارة الى صاروخ "ماترا" الذي يبلغ وزنه 245 كيلوغراماً. وعثروا ايضا في المخبأ على بنادق هجومية آلية وصفوها بأنها من "أحدث جيل".

وقال مفوض شرطة تورينو جيوسيبي دي ماتييس: "هذه عملية ضبط كبيرة مع سوابق قليلة لها في ايطاليا". والصاروخ الذي يبلغ طوله 3.54 متر مصنوع في فرنسا، وكان ديل بيرغيولو يأمل في بيعه مقابل 470 ألف يورو، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

وقالت الشرطة ان الصاروخ كان "من دون شحنة متفجرة ولكنه قابل لاعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال". وشملت الاعتقالات الأخرى سويسريا (42 سنة) وإيطالياً (51 سنة) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع قرب مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

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وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة الى التحري حول ديل بيرغيولو الذي أرسل صوراً للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب". وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة. كما عثرت الشرطة في بافيا أيضاً على قمرة قيادة لطائرة عسكرية.

وقادت المداهمة من تورينو وكالة "ديغوس" التي تتعامل مع قضايا الارهاب والجريمة المنظّمة بمساعدة من الشرطة في فورلي وميلانو ونوفارا وفاريزي.

وأصدر حزب "فورزا نوفا" بيانا نأى فيه بنفسه عن ديل بيرغوليو.

وفي وقت لم يصدر أي شيء عن وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعد المداهمة، حض الحزب الديموقراطي المعارض من يسار الوسط الحكومة الشعبوية في البلاد على بذل مزيد من الجهد للتعامل مع المتطرفين اليمينيين.