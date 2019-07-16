شكرا لقرائتكم السعودية تترأس اجتماع المجموعة العربية مع الأمين التنفيذي لـ «الإسكوا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 15:24

ترأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس (الاثنين)، اجتماع المجموعة العربية مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



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ورحب المعلمي في بداية الاجتماع، بانضمام المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق للاجتماع.

وقدمت الدكتورة دشتي خلال الاجتماع إحاطة للمجموعة العربية حول جهود اللجنة في المنطقة العربية والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها.

وأكدت المجموعة العربية دعمها لجهود لجنة (الإسكوا) في المنطقة العربية وبرامجها.

حضر الاجتماع مندوبو المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة المالية وشؤون الميزانية بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة محمد القاضي.