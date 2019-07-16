برلماني ليبي: اجتماع القاهرة ولد ميتا

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© REUTERS / Ismail Zitouny
مشيراً إلى أن "نواب من الغرب ومن الجنوب هدفهم وقف إطلاق النار وليس لديهم أي هدف غير ذلك، أما نواب الشرق ومعهم نواب من الغرب والجنوب هدفهم إعادة لملمة مجلس النواب، الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وكذلك دعم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في محاربته للإرهاب وتطهير الغرب الليبي من الإرهاب".
وطالب عضو مجلس النواب الليبي "رئاسة مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا إلى عقد جلسة في طبرق أو بنغازي مع تطبيق القانون الداخلي للمجلس النواب".
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